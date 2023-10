Luzzi, conclusa con successo la 1ª edizione di “Degustazione di prodotti della tradizione enogastronomica”

LUZZI (CS) – In tanti ieri hanno affollato il cuore di Luzzi per la prima edizione della manifestazione “Degustazione di prodotti della tradizione enogastronomica luzzese”, voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco “La terra dei Lucij”. L’evento, che ha avuto luogo nel cuore del centro storico, è stata una vera e propria vetrina identitaria dedicata ai sapori, all’enogastronomia tradizionale di Luzzi e dei suoi prodotti. Una festa, un grande successo e una celebrazione di prodotti tipici e dell’autunno che ha attirato tantissime persone.

I visitatori, tra una passeggiata in compagnia e un buon bicchiere di vino, hanno potuto assaporare le prelibatezze tipiche di Luzzi, veri e propri marcatori identitari della comunità: la grupariata, le pittuliddree e le viacchiareddre su tutti. Ma autunno è anche sinonimo di castagne e non potevano mancare le buonissime caldarroste cotte al fuoco. Ma una delle caratteristiche distintive di questa prima edizione è stata anche la sua inclusività. Un evento pensato per tutte le età, con attività e intrattenimento peri grandi, per le famiglie e per i più piccoli, grazie alla presenza dei Giganti di Varapodio e suonatori di tamburi, tamburini e grancasse. Poi, in serata, il concerto band musicale “Officina Etnica” in collaborazione con l’accademia di Musica Piazzolla di Paola che ha fatto cantare e ballare tutti. Il successo di questo evento enogastronomico autunnale, i prodotti tipici, l’intrattenimento coinvolgente e una comunità accogliente ha reso questa prima edizione un ottimo viatico per i prossimi appuntamenti.