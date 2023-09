Lutto cittadino a Scalea per Emanuele, scomparso dopo una lunga malattia degenerativa

SCALEA (CS) – Emanuele De Bonis è scomparso ieri, venerdì 1 settembre, dopo una lunga malattia. Affetto da adrenoleucodistrofia, malattia rara e degenerativa che ha scoperto di avere a soli otto anni, era considerato finora l’uomo più adulto al mondo ad aver vissuto con questa patologia. Solitamente il pronostico per questa patologia, prevedono massimo due anni di vita da quando si manifestano i sintomi. Il sindaco ha deciso di proclamare oggi lutto cittadino. I funerali si terranno oggi pomeriggio nella chiesa “Santuario della Madonna del Lauro” di Scalea a partire dalle 17. 00.

“Tutta la città di Scalea si stringe in un abbraccio caloroso e carico di affetto alla famiglia di Emanuele. La lunga malattia che lo aveva costretto a letto per la maggior parte degli anni della sua vita non gli ha mai impedito di comunicare a chi lo circondava l’amore che provava per la vita e per i suoi cari”. Lo scrive il sindaco di Scalea Giacomo Perrotta con un post sui social.

Ad Eros, Anna e nel ricordo di Beniamino, tutta la città si unisce nella consapevolezza che ora Emanuele vivrà libero e incastonato nel cuore e nel ricordo di tutti noi. Per la durata delle esequie sarà proclamato lutto cittadino.Si invita la cittadinanza ed i commercianti a partecipare nelle forme che riterranno più opportune”.