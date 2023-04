Lutto al Santuario di Paola, muore improvvisamente a 40 anni Padre Giovanni Tolaro

PAOLA (CS) – Si è spento all’ospedale di Paola improvvisamente Padre Giovanni Tolaro dell’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. Ci lascia una bellissima figura del Santuario di Paola, all’età di 40 anni, giovane sacerdote e religioso nativo della provincia di Ragusa in Sicilia e più precisamente di Scoglitti. Una vita dedita totalmente alla Chiesa che ha servito con tanto fervore, a San Francesco di Paola e all’Ordine di cui faceva parte. Si attendono notizie più precise sullo svolgimento delle esequie.

“Una vita purtroppo breve – si legge in una nota del Santuario- ma ricca di passione per la Chiesa, per il suo San Francesco di Paola e per l’ Ordine dei Minimi di cui faceva parte”