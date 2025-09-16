Lutto a Francavilla Marittima, la comunità piange la scomparsa del sindaco Gaetano Tursi

- Advertisement -

FRANCAVILLA MARITTIMA (CS) – Si è spento nella notte il sindaco Gaetano Tursi, 74 anni, figura profondamente stimata e punto di riferimento per l’intera comunità dell’Alto Jonio. Eletto alla guida del Comune nel 2021 con la lista civica La Rinascita, Tursi avrebbe concluso il suo mandato nel 2026. La notizia della sua morte, giunta improvvisamente, ha suscitato un’ondata di commozione e dolore non solo tra i cittadini francavillesi, ma anche nei centri vicini, che ne hanno conosciuto e apprezzato le doti umane e amministrative. Medico di professione, Tursi si era affacciato alla politica attiva solo di recente, ma con grande impegno. Alle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre 2021 ottenne 910 voti, pari al 51,3%, e fu proclamato ufficialmente sindaco il 5 ottobre. In quattro anni di mandato si era distinto per uno stile sobrio e concreto, segnato dalla vicinanza ai cittadini e da una costante attenzione alle esigenze del territorio.

L’Amministrazione comunale ha diffuso una nota ufficiale in cui si esprime il cordoglio della comunità e si sottolinea come Tursi fosse «un uomo di autentici valori, dedito al bene della comunità», capace di lasciare un segno indelebile nella vita politica e civile di Francavilla Marittima. «Alla famiglia e alla comunità tutta – si legge ancora nel comunicato – giungano i sentimenti di vicinanza e solidarietà da parte di Francavilla Marittima».

Anche dai Comuni vicini sono giunti messaggi di partecipazione al lutto. Il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, a nome dell’intera amministrazione, ha ricordato Tursi come «una persona buona, sempre disponibile al confronto e animata da un autentico senso delle istituzioni», sottolineando la sua capacità di «interpretare con umiltà e fermezza il ruolo di guida del suo Comune». Commosso anche il messaggio del Comune di Oriolo, che lo ha definito «un punto di riferimento per la sua comunità, con un animo sensibile e una grande dedizione al servizio pubblico». «Apprendiamo con grande tristezza della prematura scomparsa del sindaco di Francavilla Marittima Dott. Gaetano Tursi – scrive il comune di San Lorenzo Bellizzi. – L’Amministrazione Comunale e la Comunità Sanlorenzana esprimono profondo cordoglio e si stringono intorno alla famiglia e all’intera Comunità Francavillarese».

Anche «la comunità di Cerchiara Di Calabria esprime profonda tristezza per la scomparsa del Sindaco del limitrofo Comune di Francavilla Marittima, Dott. Gaetano Tursi. Egli ha dedicato una parte della propria vita al servizio della sua comunità. Il suo impegno, la sua passione e la sua visione hanno contribuito in questi anni ad alimentare un confronto costruttivo per la crescita del nostro territorio». La Comunità di Francavilla – scrive il sindaco Ramundo – perde un grande uomo che con alto senso di responsabilità ha guidato la sua Amministrazione sempre con onestà e moderazione, un uomo che ha portato avanti con determinazione e convinzione i suoi ideali fino alla fine. Alla famiglia e alla Comunità di Francavilla giungano le più sentite condoglianze da parte mia e dell’Amministrazione Comunale».