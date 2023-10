Luigi Paese, Il trombettista di Spezzano della Sila che ha stregato i più grandi artisti della musica

COSENZA – Una passione sconfinata per la musica, anni di sacrifici e un talento innato per quello straordinario strumento che tra le sue mani lo ha portato a diventare uno dei trombettisti più ricercati d’Italia. Luigi Paese, classe 1991, da Spezzano della Sila sta cavalcando i palchi più importanti d’Italia sonando con i più grandi artisti della musica. Negli ultimi anni la sua vita è un turbinio di emozioni e appuntamenti che lo portano sempre in giro con i tanti concerti, ma senza mai dimenticare le origini e le tradizioni della sua terra dove vive e lavora come docente. Il successo e le sue innumerevoli esperienze nazionali e internazionali non lo hanno mai cambiato. Anzi, Luigi ha sempre deciso di restare a vivere nella sua Presila, legato alla famiglia e alle sue radici.

Luigi Paese: un trombettista eclettico

Pop, Jazz, Swing, Salsa, Musica sinfonica, Musica da camera, Opera lirica, Samba…. c’è di tutto e di più nel repertorio di Luigi che usa la sua tromba come un mezzo straordinario per comunicare emozioni e storie attraverso la musica. Per Luigi Paese suonare la tromba è un atto di passione, dedizione e virtuosismo che regala un viaggio musicale che attraversa secoli di storia e tradizione. Uno strumento unico che richiede non solo abilità tecnica, ma anche una profonda connessione tra il musicista e lo strumento. Uno strumento che, per chi lo suona, permette di esprimere se stessi in modo semplicemente unico.

Dalla prestigiosa orchestra di Verona ai grandi Jazz festival

Diplomato giovanissimo al Conservatorio di Musica di Cosenza “S. Giacomantonio” con il massimo dei voti in tromba classica, coltiva da subito anche la passione per il pop e per il jazz, la stessa che lo porterà a vincere le audizioni per suonare nella prestigiosa Orchestra dell’Arena di Verona nel 2012 ed in altri grandi teatri italiani. Attualmente è prima tromba dell’Orchestra Sinfonica Bruzia. Parallelamente frequenta l’ambiente JAZZ suonando con grandissimi musicisti in numerosi festival jazz italiani ed europei (Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Mauro Ottolini, Louis Sclavis, Mirko Onofrio, Nicola Pisani, Giovanni Falzone, Serena Brancale, ecc…). Quello che lo rende unico è la sua incredibile abilità nel saper fondere i generi musicali. La sua musica non conosce confini e riesce a mescolare jazz, samba, swing blues, rock e musica classica in una sinfonia unica.

Note magiche che omaggiano i grandi film

Con tenacia e grinta conquista numerosi successi anche nel POP suonando con Brunori Sas e Renzo Rubino (attualmente loro trombettista), Diodato, Mahmmod, Emma Marrone, Francesca Michelin, Chiara Galiazzo, Stardust, Colapesce e Di Martino e Noemi solo per citarne qualcuno. Il suo modo eclettico di vivere la musica lo porta anche a suonare in diverse trasmissioni televisive e radiofoniche come il prestigioso TIM MUSIC AWARD ed a RAI RADIO 2 Social Club.

L’incredibile suono della sua tromba è anche protagonista di molte colonne sonore di film italiani ed internazionali vincitrici di premi prestigiosi (Milk Rose prodotto a Cipro, Bloody Fury prodotto in Francia, Free Lunch prodotto a Los Angeles, Il Grande Giorno prodotto in Italia con Aldo Giovanni e Giacomo) grazie al lavoro di compositori come Salvatore Sangiovanni, Susan Di Bona, Brunori Sas. “La tromba è un’incantevole fonte di ispirazione e un mezzo straordinario per comunicare emozioni e storie attraverso la musica. Il suo suono potente, la sua versatilità e la sua profonda connessione con la storia la rendono un’arte intramontabile”.