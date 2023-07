L’ospedale della Sibaritide prende forma: ultimate le opere strutturali

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il nuovo ospedale di contrada Insiti, nella Sibaritide, sta prendendo forma e si avvia a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la sanità in Calabria. Giovedì scorso la D’Agostino Costruzioni Generali ha organizzato una celebrazione per festeggiare l’ultimazione delle opere strutturali del nosocomio, “un traguardo arrivato su impulso del buon governo regionale di centrodestra che sulla sanità calabrese ha impresso un’accelerazione determinante”, scrive il consigliere regionale Pasqualina Straface.

“In qualità di Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività sociali, culturali e formative ho avuto il piacere di rappresentare la Regione Calabria e di portare i saluti del Presidente Occhiuto a questo importante momento che segna un punto di svolta per il territorio. L’auspicio è che la giornata di oggi segni non un punto di arrivo ma l’inizio di un impegno ancora maggiore che conduca al rispetto del cronoprogramma.

Oggi possiamo guardare al futuro con speranza e con la certezza che a lavori ultimati i cittadini avranno un ospedale moderno, all’avanguardia e in grado di arginare la migrazione sanitaria, fra e propria piaga che affligge la nostra Regione sottraendo risorse e speranze ai calabresi”.