“L’oro dei Bruzi”: premiati i migliori oli extravergine della provincia di Cosenza – VIDEO

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La XII edizione del concorso “L’Oro dei Bruzi” è una vera e propria festa dell’olio extravergine in tutte le sue declinazione. È l’esaltazione di un prodotto che è sempre più simbolo di eccellenza dell’agroalimentare in Calabria. Ieri pomeriggio, presso la sede di Cantinella a Corigliano-Rossano, si è svolto l’annuale appuntamento promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza e Promocosenza per valorizzare e premiare i migliori extravergini della provincia di Cosenza e con esso le migliori aziende del territorio.

L’oro dei Bruzi: la “Carta degli Oli”

Grande attenzione alla nuova edizione della “Carta degli Oli” e alla “Strada degli Oli”, strumenti che promuovono la qualità del comparto olivicolo in sinergia con la ristorazione e l’accoglienza. Il presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri ha voluto rimarcare l’importanza della location di Cantinella in cui si è svolta la cerimonia di premiazione con la pubblicazione delle aziende nella Carta degli Oli 2025.

Klaus Algieri “aziende che raccontano la Calabria più autentica”

Tra la piana di Sibari, l’area di Corigliano-Rossano e la Valle Dell’Esaro c’è il 70% della produzione di olio extravergine della provincia di Cosenza. Un evento che valorizza sempre più l’eccellenza anche di aziende spesso a conduzione familiare che hanno dell’olio il simbolo della nostra regione. “Diamo il giusto riconoscimento a quelle imprese che, con dedizione e competenza, raccontano quotidianamente la Calabria più autentica. Non celebriamo soltanto i vincitori, ma rafforziamo – ancora una volta – l’immagine dell’olio calabrese e dell’intero patrimonio agroalimentare che la nostra provincia ha da offrire”.

All’evento della Camera di Commercio presenti anche alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Corigliano – Rossano “E. Majorana” che hanno seguito il percorso delle competenze all’interno delle diverse aziende agricole nell’ambito del progetto promosso dall’ente camerale insieme ad Unioncamere.

Analisi sensoriale ed esaltazione del gusto nei piatti

La Camera di Commercio di Cosenza al fianco della qualità olivicola della provincia, dunque, con un concorso che va a certificare ogni anno la qualità degli oli partecipanti con analisi chimiche accreditate. Ma non solo un premio sull’analisi sensoriale ma anche nei piatti. In questa XII edizione, infatti, è stata dedicata un’iniziativa speciale al mondo della ristorazione con uno show cooking che ha visto la presenza di 10 chef selezionati che durante l’evento hanno realizzato piatti che hanno esaltato al massimo la percezione sensoriale degli oli vincitori del concorso.

La giuria ha premiato gli oli extravergine suddivisi in tre categorie: fruttato intenso, medio e leggero. Queste le aziende vincitrici

Oli 2025 – Fruttato intenso

1° Premio: Tommasino – Madreterra di Edoardo Giudiceandrea

2° Premio: Olio EVO biologico tappo oro – Frantoio Figoli

3° Premio ex aequo:

Olio EVO biologico – Marchesi Gallo

Olio EVO – Azienda Agricola Antonio De Stefano

Oli 2025 – Fruttato medio

1° Premio: Monocultivar Carolea – Tenute Librandi Pasquale

2° Premio: Il Prelibato – Terre del Lao SRL

3° Premio: Olio EVO biologico monocultivar Roggianella – Terre Rugiani

Oli 2025 – Fruttato leggero

1° Premio: Castello – Azienda Rita Bilotti

2° Premio: Monocultivar Grossa di Cassano – Arcaverde

3° Premio: Olio EVO – Azienda agricola Ritacca Marcella