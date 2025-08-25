Lorica, una lapide per ricordare Ilaria Mirabelli. “Fiore reciso sulla terra e trapiantato nel cielo di Dio”

- Advertisement -

LORICA – “Fiore reciso sulla terra e trapiantato nel cielo di Dio“. Inizia con queste parole di dolore e ricordo una lunga frase scritta dalla mamma di Ilaria Mirabelli e apposta su una lapide posizionata nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 108 bis, in Contrada Baracchella a Lorica in Sila, proprio sul luogo di quel tragico incidente che un anno fa strappò alla vita la 38enne cosentina.

Ilaria Mirabelli, la mamma “Eri la mia stella più bella“

“Il tuo profumo – si legge ancora – rimarrà sempre con noi! È qui l’ultimo battito del tuo cuore, qui l’ultimo respiro e qui l’ultimo grido di dolore prima che la tua vita fosse spezzata… era il 25 agosto 2024. Eri la mia stella più bella, ora sei la stella più luminosa e la mia dolcissima guida nelle notti più buie La tua mamma“.

Nel pomeriggio di oggi amici e conoscenti della 38enne si sono ritrovati proprio dove il cuore di Ilaria cessò di battere quel 25 agosto di un anno fa, per una preghiera silenziosa e un momento di raccoglimento davanti al piccolo manufatto posizionato in suo ricordo e a futura memoria. A seguire sarà celebrata la santa benedizione e un momento di preghiera. Alle 19:00 sarà poi celebrata una messa in suffragio al Santuario Madonna della Catena a Laurignano, cittadina dove Ilaria viveva.

L’impegno della famiglia e degli amici di Ilaria, che continuano a chiedere verità, è quello di trasformare il suo ricordo in impegno, impego verso la giustizia alla quale si chiedono, ancora, risposte chiare e dignità per una donna morte in circostanze che per i familiari richiedono ancora dei chiarimenti. Un impegno di solidarità affinchè altre donne non debbano morire in tragedie simili.