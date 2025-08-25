HomeProvincia

Lorica, una lapide per ricordare Ilaria Mirabelli. “Fiore reciso sulla terra e trapiantato nel cielo di Dio”

Una lunga frase scritta dalla mamma di Ilaria Mirabelli e apposta su una lapide che è stata posizionata sul luogo del tragico incidente in cui perse la vita la 38enne. Amici e conoscenti riuniti in un momento di preghiera e commozione a un anno dalla morte

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

LORICA – “Fiore reciso sulla terra e trapiantato nel cielo di Dio“. Inizia con queste parole di dolore e ricordo una lunga frase scritta dalla mamma di Ilaria Mirabelli e apposta su una lapide posizionata nel pomeriggio lungo la Strada Provinciale 108 bis, in Contrada Baracchella a Lorica in Sila, proprio sul luogo di quel tragico incidente che un anno fa strappò alla vita la 38enne cosentina.

Ilaria Mirabelli, la mamma “Eri la mia stella più bella

Il tuo profumo – si legge ancora – rimarrà sempre con noi! È qui l’ultimo battito del tuo cuore, qui l’ultimo respiro e qui l’ultimo grido di dolore prima che la tua vita fosse spezzata… era il 25 agosto 2024. Eri la mia stella più bella, ora sei la stella più luminosa e la mia dolcissima guida nelle notti più buie La tua mamma“.

Nel pomeriggio di oggi amici e conoscenti della 38enne si sono ritrovati proprio dove il cuore di Ilaria cessò di battere quel 25 agosto di un anno fa, per una preghiera silenziosa e un momento di raccoglimento davanti al piccolo manufatto posizionato in suo ricordo e a futura memoria. A seguire sarà celebrata la santa benedizione e un momento di preghiera. Alle 19:00 sarà poi celebrata una messa in suffragio al Santuario Madonna della Catena a Laurignano, cittadina dove Ilaria viveva.

Ilaria Mirabelli Lorica

L’impegno della famiglia e degli amici di Ilaria, che continuano a chiedere verità, è quello di trasformare il suo ricordo in impegno, impego verso la giustizia alla quale si chiedono, ancora, risposte chiare e dignità per una donna morte in circostanze che per i familiari richiedono ancora dei chiarimenti. Un impegno di solidarità affinchè altre donne non debbano morire in tragedie simili.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Gabbani chiude col botto il Festival dell’Effimero a Celico, oltre 10mila presenze

Provincia
CELICO - Ha chiuso con il botto l’edizione 2025 del Festival dell’Effimero a Celico, con il concerto di Francesco Gabbani che ha richiamato circa...

De Marco insiste e spegne le voci: «Non sarò candidata in Regione. Resto a...

Area Urbana
COSENZA - "Evidentemente le dichiarazioni che ho rilasciato questa mattina sono state poco chiare, lasciando libera interpretazione a chicchessia. Per questo motivo, volendo sgombrare...
Cetraro incendio

Cetraro, un vasto incendio divora una collina. Minacciato anche l’ospedale “Iannelli”

Tirreno
CETRARO (CS) - Un vasto incendio ha colpito la collina sulla quale si trova lo Spoke di Cetraro. Le fiamme hanno divorato velocemente arbusti,...
Damiano Covelli Assessore

Damiano Covelli «non mi candido alle regionali. Scelgo di rimanere al servizio di Cosenza»

Area Urbana
COSENZA - «Scelgo di rimanere al servizio di Cosenza: non mi candido alle prossime elezioni regionali». Parole chiare e nette quelle dell'Assessore al comune...

Cosenza, nasce la Fondazione “Le Idee di Chicco”. Occhiuto: «Diamo voce a chi non...

Area Urbana
COSENZA - Mario Occhiuto, senatore di Forza Italia ed ex sindaco di Cosenza, procede con la Fondazione “Le Idee di Chicco”, un progetto nato...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37102Area Urbana22279Provincia19787Italia8004Sport3850Tirreno2910Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Cetraro incendio
Tirreno

Cetraro, un vasto incendio divora una collina. Minacciato anche l’ospedale “Iannelli”

CETRARO (CS) - Un vasto incendio ha colpito la collina sulla quale si trova lo Spoke di Cetraro. Le fiamme hanno divorato velocemente arbusti,...
Damiano Covelli Assessore
Area Urbana

Damiano Covelli «non mi candido alle regionali. Scelgo di rimanere al...

COSENZA - «Scelgo di rimanere al servizio di Cosenza: non mi candido alle prossime elezioni regionali». Parole chiare e nette quelle dell'Assessore al comune...
Tirreno

Pesticidi nelle cipolle rosse: indaga la Procura di Paola. Ordinanze antinquinamento...

PAOLA (CS) - La Procura di Paola sta indagando sull’utilizzo di pesticidi considerati non conformi nella coltivazione delle cipolle rosse lungo la fascia costiera...
Calabria

Prevenzione e riduzione dei rifiuti. La Regione finanzierà i progetti dei...

CATANZARO - La Regione ha pubblicato un Avviso pubblico rivolto ai Comuni per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla riduzione dei...
Settembre rendese
Area Urbana

Settembre Rendese: dal 17 al 27 settembre la 60′ edizione dello...

RENDE – Si accendono i riflettori sulla 60^ edizione del Settembre Rendese, il festival più longevo della Calabria, punto di riferimento culturale e artistico...
Benzina rientri autostrada
Italia

Benzina, in cinque anni prezzo del gasolio aumentato del +27%, quello...

COSENZA - Per la prima volta l’esodo estivo non è stato caratterizzato dai soliti rincari speculativi dei carburanti che, negli ultimi anni, hanno accompagnato...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA