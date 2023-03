Lorica: sulle piste da sci, un parco dedicato alla musica e alle famiglie

COSENZA – Un vero e proprio villaggio dance sarà allestito presso gli impianti sciistici di Lorica, per l’evento in programma domenica 5 marzo; la prima edizione del più grande festival dance sulla neve con un parco dedicato ai bambini con animazioni ed attrazioni gonfiabili. L’attrazione musicale chiamerà a raccolta 10 dj: Franco Siciliano, Luigi D’Alife, Mr Alex, GigiOne, Luigi Cesario, Francesco Colla, Enziño, Lorenzo Gabriele, Mattia Bazar. Loro si alterneranno per rendere speciale e indimenticabile la prima domenica di marzo in montagna.

A Lorica i livelli di neve sulle piste oscillano tra gli 80 centimetri a monte e i 60 a valle. Una domenica di sport, aria salubre e panorami mozzafiato, accompagnata da musica, condivisione e cibo in allegria. Saranno predisposte, infatti, un’area drink con barman qualificati ed una dedicata al food, con l’offerta dei più tradizionali finger food silani, tra i quali i tipici panini con salsiccia.