Lorica Ski, FIT CISL incontra l’assessore Minenna: «Servono certezze per i lavoratori e per il futuro degli impianti»

COSENZA – Si è tenuto ieri un incontro istituzionale tra la FIT CISL di Cosenza e l’Assessore regionale agli impianti di risalita, Marcello Minenna, per discutere il futuro occupazionale dei lavoratori della società Lorica Ski, ancora in servizio tramite distacco tecnico presso Ferrovie della Calabria. A rappresentare il sindacato, il segretario provinciale Antonio Domanico, insieme a Vincenzo Puleio (ARSAC) e Francesco Lico (delegato sindacale Lorica Ski). Al centro del confronto la necessità di dare attuazione alla Legge Regionale n. 9, che prevede una gestione unificata degli impianti di Lorica e Camigliatello da parte di Ferrovie della Calabria, norma ad oggi ancora non pienamente operativa.

L’assessore Minenna ha garantito che il distacco del personale sarà prorogato almeno fino alla fine del 2025, assicurando così una prima forma di continuità per i lavoratori, e ha confermato l’avvio di approfondimenti tecnici per la piena integrazione gestionale tra Arsac e FdC. La FIT CISL ha espresso apprezzamento per l’ascolto e la disponibilità dell’Assessore, chiedendo che si passi presto dalle parole ai fatti, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione dei lavoratori precari, la riapertura al pubblico degli impianti sciistici e il rilancio del turismo invernale sull’Altopiano Silano. Un nuovo incontro tra le parti è stato programmato per ottobre, per fare il punto sugli sviluppi.