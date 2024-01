Lorica: piste Valle dell’Inferno aperte da sabato. Dalla vetta più alta della Sila via alla stagione invernale

COSENZA – Come avevamo anticipato due giorni fa, a partire da questo fine settimana piste aperte a Lorica sulla vetta più alta della Sila. Da Botte Bonato si può finalmente dare il via alla stagione invernale in Sila, con i tanti appassionati che attendevano da tempo la possibilità della prima sciata.

Valle Dell’Inferno 1 e 2: aperte da sabato 13 gennaio

Grazie alle nevicate degli ultimi giorni (sulla vetta di Botte Donato lo spessore della neve non è mai stato un problema a differenza di Camigliatello) si è potuto lavorare per battere le piste, metterle in sicurezza con tutti i dispositivi necessari e poterle così aprire a turisti e appassionati già da questo fine settimana. Come ha comunicato Ferrovie della Calabria, che gestisce gli impianti di risalita, saranno fruibili, da sabato 13 gennaio, al momento 2 piste: Valle dell’Inferno 1, Valle dell’Inferno 2 a Botte Donato oltre il campo scuola per principianti.

Rientro e Cavaliere ancora no

“La neve scesa copiosa negli ultimi giorni ha permesso gli operatori di mettere in sicurezza le piste Valle Inferno mentre per le piste Rientro e Cavaliere la neve non è ancora sufficiente. Pertanto, non appena le condizioni lo consentiranno, anche le altre piste saranno pronte. Si comunica inoltre che attraverso la pagina ufficiale FB “Impianti Lorica Ferrovie della Calabria” saranno tempestivamente diramate le comunicazioni riguardanti lo stato d’uso delle piste di Lorica”. Si spera nelle nevicate delle prossime ore anche per Camigliatello.