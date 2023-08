LORICA (CS) – Inizieranno a settembre i lavori di realizzazione di un collegamento pedonale che si svilupperà a partire dalla località Lorica verso il Cavaliere a margine della S.S. 108 bis in Sila. Il collegamento, pur soddisfacendo la continuità e l’unione tra le due località, ha lo scopo di creare un vero e proprio “percorso sensoriale”. Il progetto, vista la valenza strategica, si inserisce nel quadro generale degli interventi di sviluppo programmati dall’Amministrazione comunale di Casali del Manco, guidata dal sindaco Francesca Pisani, sull’Altopiano Silano.

Già con il POR Calabria, in occasione della realizzazione del PIT Sila, è stato realizzato un primo intervento che ha interessato la località Cavaliere di Lorica finalizzato, essenzialmente, alla riqualificazione urbana ed ambientale di un tratto della Strada Statale 108 bis, che attraversa l’agglomerato di Cavaliere, e delle aree poste ai margini dello stesso, attraverso la ristrutturazione dei sotto servizi e dell’impianto di pubblica illuminazione già esistenti, la realizzazione di marciapiedi e l’inserimento di elementi di arredo urbano.

Nuovo percorso pedonale con vista Lago

I lavori inizieranno prevedono, dunque, la realizzazione di un marciapiede, caratterizzato dalla vista suggestiva del lago Arvo, nonché di aree di sosta in corrispondenza dei punti più panoramici. Gli slarghi a maggiore impatto visivo, saranno caratterizzati da disegni architettonici sulle pavimentazioni granitiche, mentre lungo i marciapiedi, ove necessario, saranno previsti diversi elementi di arredo urbano, panchine con seduta in legno lamellare, balaustre di protezione e una fontana in granito. Considerato che il territorio su cui verrà realizzato l’intervento è ubicato nell’area del Parco Nazionale della Sila, tenuto conto delle valenze del territorio silano, si interverrà con opere completamente sostenibili con l’ambiente circostante per ridurre al minimo l’impatto con il territorio esistente.

Valorizzazione dei villaggi silani

L’Amministrazione Comunale di Casali del Manco ha proposto la sua candidatura relativamente all’Avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria, ottenendo un finanziamento per la valorizzazione dei villaggi silani di Croce di Magara, Lorica e Silvana Mansio. Nell’ambito del suddetto programma generale d’intervento è stato affidato ai tecnici Ing. Maurizio Covello, Arch. Salvatore De Luca e Arch. Giovanni Marra, nonché al dott. Geologo Nicola Pugliese, l’incarico di redigere il progetto di “Rigenerazione paesaggistica ed ecologica della qualità diffusa dell’abitare a Lorica”.