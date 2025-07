Lorica Lake 2025: sport e natura nel Parco Nazionale della Sila – VIDEO

LORICA – Nelle acque del Lago Arvo, a Lorica, località turistica nel cuore della Sila, a pochi passi dalla sede del Parco Nazionale della Sila, si è svolta la sesta edizione del Lorica Lake. Un appuntamento nel panorama delle competizioni in acque libere, che richiama ogni anno un numero crescente di partecipanti e appassionati. Anche quest’anno, l’iniziativa ha riscosso grande successo, con oltre 100 atleti, provenienti da diverse regioni italiane, tra nuotatori agonisti e amatori, si sono messi alla prova affrontando una gran fondo in acque libere. Vincitore assoluto di questa edizione 2025, il catanzarese Luca Pizzari della società AQA Cosenza.

“Una giornata meravigliosa – ha sottolineato il commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise – che ha rappresentato un’occasione unica per vivere lo sport in un contesto ambientale di straordinaria bellezza, dove l’agonismo si è unito alla passione per il nuoto e al rispetto per l’ambiente, con il lago Arvo a fare da cornice a una bella manifestazione sportiva, giunta ormai alla sua sesta edizione. Un ringraziamento va soprattutto – ha proseguito il commissario del Parco Nazionale della Sila – a Francesco Manna, presidente della società sportiva AQA, per aver voluto anche quest’anno portare all’attenzione un’attività sportiva che valorizza il territorio e coniuga lo sport con l’aspetto naturalistico del Parco Nazionale della Sila”.