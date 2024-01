Lorica: disservizi nella consegna della posta, una residente «da mesi non ricevo le utenze»

CASALI DEL MANCO (CS) – Mentre Poste Italiane attiva servizi importanti per il cittadino c’è chi combatte contro i disservizi e la mancata consegna della corrispondenza. A segnalare quanto accade nel territorio di Lorica, per la parte ricadente nel Comune di Casali del Manco, è una residente che ha un’attività nella località silana, una rosticceria. Franca Vencia, ci ha contattati e ha spiegato alla nostra redazione che, a parte le attività che lavorano maggiormente nei mesi estivi e i servizi essenziali per una comunità, per i quali ha combattuto ovvero l’apertura di una guardia medica e di una farmacia, si verifica da circa tre mesi, la mancata consegna della corrispondenza di ogni genere a residenti e attività commerciali.

“Siamo nel 2024 e qui la posta non arriva più, almeno per la parte di Casali del Manco, perchè sul fronte San Giovanni in Fiore, Poste Italiane consegna senza problemi. Mi sono anche rivolta alla sindaca, Francesca Pisani, ma il problema (evidentemente) non è stato ancora risolto. E a preoccuparmi è soprattutto la mancata ricezione di bollette di pagamento o di avvisi per il pagamento di servizi finanziari. Nel caso delle bollette, l’azienda spesso mi avvisa telefonicamente ma, ad esempio, riguardo a finanziarie, raccomandate e altro, non riceviamo nulla. Mi sono rivolta agli uffici centrali e in pratica mi è stato consigliato di recarmi personalmente lì. Mi sembra assurdo”.

“Sono nata a Cosenza e vivo a Lorica da sempre – spiega la signora Franca. – Già viviamo il disagio di non avere a disposizione una farmacia e dobbiamo percorrere chilometri e chilometri per reperire un farmaco. A volte, a causa della neve, rimaniamo bloccati in attesa dei mezzi per pulire le strade… ma ora anche il servizio postale assente da mesi. Spero solo che si possa fare qualcosa per ovviare a questo disagio. Io amo vivere qui, e amo da sempre questo territorio meraviglioso ma ritengo che alcuni servizi siano essenziali, come la ricezione della posta”.