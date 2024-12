Lorica, da domani aperti gli impianti di risalita sulla vetta più alta della Sila

- Advertisement -

LORICA (CS) – Il tanto atteso ritorno della stagione invernale è finalmente alle porte: domani sabato 7 dicembre, gli impianti di Lorica riaprono al pubblico, segnando l’inizio di un fine settimana festivo all’insegna dello sport, del divertimento e della bellezza della natura silana.

Grazie all’impegno e alla determinazione del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e dell’Assessore ai Servizi di Mobilità Sostenibile e Trasporto Pubblico Locale, Gianluca Gallo, tutti i sindaci dei Comuni coinvolti, il comprensorio sciistico di Lorica torna operativo, permettendo a tutti gli appassionati di montagna di fruire delle meravigliose valli della Sila. Questi impianti sono un punto di riferimento per il turismo invernale e rappresentano una risorsa fondamentale per l’economia locale.

Le operazioni di apertura sono state rese possibili grazie alla continua collaborazione tra le istituzioni e gli enti coinvolti. L’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, ing. Ernesto Ferraro, ha coordinato le maestranze con grande professionalità e tempestività, assicurando che gli impianti fossero pronti ad accogliere i visitatori, anche in caso di nevicate. La squadra di tecnici è infatti pronta ad agire per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza degli impianti, favorendo una fruizione ottimale del servizio, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Gli impianti saranno accessibili sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle ore 10:00 alle 16:00, per poi riaprire il weekend successivo (14-15 dicembre). A partire dal 21 dicembre, sarà possibile utilizzare gli impianti tutti i giorni, offrendo un’opportunità unica di ammirare il paesaggio silano nella sua forma più affascinante e suggestiva, con la speranza che la tanto desiderata neve arricchisca l’esperienza degli sciatori oltre che degli amanti della natura. Questa riapertura segna non solo il ritorno delle attività sportive sulla attesa neve, ma anche una spinta al rilancio turistico di un’area che ogni anno attrae visitatori da tutta Italia e non solo, grazie alla sua bellezza senza pari.

Il Presidente Occhiuto, l’Assessore Gallo e l’ing. Ferraro hanno dimostrato ancora una volta il loro impegno verso lo sviluppo del territorio calabrese e la valorizzazione delle risorse naturali, facendo sì che Lorica resti un punto di riferimento per il turismo invernale, ma anche per la crescita e il benessere delle comunità locali.