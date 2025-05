Lorica, avanti i lavori del lungo lago. Succurro: «Presto sarà consegnata l’opera»

- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Proseguono a ritmo serrato i lavori di trasformazione del lungolago di Lorica, finanziati con fondi del PNRR per un importo complessivo di quasi cinque milioni di euro. A darne notizia è la Sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che si è recata sul posto per verificare l’avanzamento dell’opera.

«Ho provato grande emozione – ha dichiarato Succurro – nel vedere come diventerà quest’area meravigliosa, che è un’oasi naturalistica senza eguali nel cuore del Parco nazionale della Sila. I lavori procedono speditamente e presto anche questo intervento sarà completato e consegnato alla città e a tutti».

Il progetto prevede l’installazione di banchine illuminate con approdi per barche a vela, la realizzazione di casette destinate a ospitare nuove attività commerciali e una serie di raffigurazioni degli animali simbolo del Parco nazionale della Sila. Tutti gli elementi saranno realizzati con materiali naturali e sostenibili, nel pieno rispetto dell’ambiente circostante.

La sindaca ha poi evidenziato: «Stiamo seguendo una strategia chiara e vincente: puntiamo sulla valorizzazione della bellezza autentica di Lorica, Perla della Sila, risorsa capace di generare turismo e incentivare l’iniziativa privata. È questa la nostra visione di sviluppo: bellezza, turismo e commercio». La prima cittadina ha anche precisato che l’intervento rientra in una più ampia azione di rilancio che punta su un turismo lento, esperienziale, legato alla natura e alla qualità della vita.

«Vogliamo portare sempre più persone – ha concluso Succurro – a scoprire, amare e vivere la nostra terra in ogni stagione. Questo perché sognare, volere e scrivere un’altra storia è possibile. Insieme, con l’orgoglio di essere sangiovannesi».