Lorica: aperto un nuovo campo di Padel con vista lago, nel cuore del Parco della Sila

La struttura consente di praticare il padel in un contesto naturale unico, circondati da boschi e panorami mozzafiato

Dario Rondinella
LORICA – Si amplia l’offerta turistico-sportiva a Lorica, rendendo la località ancora più attrattiva per i turisti. Da oggi, infatti, è possibile giocare a padel tutti i giorni dell’anno, anche durante i mesi invernali, grazie a una nuova struttura moderna e funzionale che ospita un campo dedicato a questo sport in forte crescita, ormai praticato da un numero sempre più consistente di appassionati in tutta Italia.

Il campo è aperto dalle ore 8:00 del mattino fino alle 23:00. Situata nel cuore del Parco Nazionale della Sila, la struttura consente di praticare il padel in un contesto naturale unico, circondati da boschi e panorami mozzafiato, e con la possibilità di giocare sia all’aperto, che  al coperto.

Questa nuova proposta sportiva, attesa da tempo, si aggiunge alle altre attività già presenti nella zona, arricchendo ulteriormente l’offerta di Lorica come meta ideale per il turismo. Il complesso è stato realizzato nel pieno rispetto dell’ambiente e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio, con materiali e soluzioni costruttive sostenibili, in modo da integrarsi armoniosamente con la natura circostante.

 

