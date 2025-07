Longobucco, la minoranza interroga l’assessore ai lavori pubblici sulla crisi idrica

- Advertisement -

LONGOBUCCO (CS) – I consiglieri comunali di minoranza Eugenio Celestino, Lara Grillo, Giuseppe Forciniti, Antonio Perri e Salvatore Caruso, si appellano all’assessore ai lavori pubblici del Comune presentando un’interrogazione in merito alla crisi idrica per comprendere cosa sia stato fatto e come si intende agire per evitare quanto si è già verificato lo scorso anno.

Gli scriventi sottolineano le “situazioni di vera e propria emergenza idrica e sanitaria dovute alla mancanza di acqua” vissute lo scorso anno “in piena stagione estiva e durante il corso delle festività patronali” facendo presenta che la “situazione attuale in Calabria e nel nostro territorio comincia ad essere preoccupante sia per la mancanza di piogge che per difficoltà nella gestione della rete e delle risorse idriche”.

Longobucco e crisi idrica: le richieste della minoranza

Con la massima urgenza i consiglieri chiedono all’assessorato ai lavori pubblici “quali iniziative ha intrapreso e/o intende adottare per fronteggiare ed evitare situazioni di carenza e crisi idrica come quelle vissute lo scorso anno”. Inoltre domandano se “sono stati attivati tutti i contatti con le autorità competenti per la definizione di piani di intervento al fine di garantire, in caso di necessità, che il Comune di Longobucco possa avere gli approvvigionamenti idrici indispensabili per il fabbisogno di acqua necessario per le famiglie, le attività commerciali, agricole e pastorali”.

E ancora, il gruppo, desidera essere informato sui “dati aggiornati sui volumi di acqua accumulati nei serbatoi idrici del nostro territorio, sulla capacità di erogazione della rete di acqua potabile sia nel territorio comunale che delle frazioni, sulle effettive potenzialità̀ dei pozzi di acqua potabile” oltre a quali e quante indagini “sono state di recente effettuate dagli organismi competenti sulla qualità̀ delle acque per uso potabile della rete idrica di competenza comunale”.