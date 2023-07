Longobucco, la denuncia dei consiglieri: «il sindaco non rispetta le quote di genere nella giunta»

LONGOBUCCO (CS) – Sono i consiglieri comunali di Longobucco: Eugenio Celestino, Lara Grillo, Giuseppe Forciniti e Antonio Perri del gruppo consiliare “Per la Rinascita di Longobucco”, a scrivere al sindaco Pirillo ed al prefetto di Cosenza denunciando il mancato rispetto di equa rappresentanza di genere nella composizione della Giunta Comunale del Comune.

“È di tutta evidenza che la giunta del comune di Longobucco, composta da 4 assessori, tre uomini e una sola donna nominata, in luogo di 2 come prevede la legge, oltre al Sindaco (Uomo), non rispetta il dettato normativo con conseguente illegittimità del decreto di nomina degli Assessori della Giunta Comunale per violazione del principio delle pari opportunità. I principi di rispetto delle pari opportunità sono principi di civiltà, prima ancora che normativi. In materia esiste una consolidata giurisprudenza amministrativa, che non ammette ritardi o elusioni nell’applicazione della normativa vigente, avendo la norma sulla rappresentanza di genere valore precettivo e cogente, così come ribadito più volte dal Consiglio di Stato.

Pertanto, i consiglieri avvertono la necessità e il dovere di sollecitare il sindaco ad ottemperare al dettato normativo vigente, assumendo gli opportuni e necessari provvedimenti per garantire un’equa rappresentanza di donne e di uomini nella giunta Comunale, così come previsto dalla legge. Ed invitano il Prefetto di Cosenza, nella Sua qualità, alla luce della normativa vigente in materia ed ai dettami dei Giudici amministrativi, previa verifica, ad assumere ogni utile provvedimento affinché il Sindaco del Comune di Longobucco garantisca una equilibrata presenza di donne e uomini nella Giunta Comunale (nel rispetto della legge), ciò anche al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi giudiziari, con notevole aggravio di spese a carico dell’Ente”.