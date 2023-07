Longobucco, cade dalla moto e precipita in un burrone. Vivo per miracolo un 60enne

LONGOBUCCO (CS) – Sono stati attimi di grande apprensione e si può parlare di vero e proprio miracolo. Un 60enne originario di Longobucco ma residente a Roma, è stato recuperato dai vigili del fuoco in un burrone profondissimo quasi 100 metri nel quale era precipitato dopo aver avuto un incidente in modo nel territorio di Longobucco, in località “A petra e ra gn’ zzita” (la Pietra della Signora Sposa) definita così dagli abitanti del posto, in una zona panoramica nel cuore della Sila Greca.

L’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto finendo nel burrone. Un giovane che ha assistito all’incidente ha immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri, il 118 e gli uomini del Soccorso alpino, ma le operazioni di recupero si sono rivelate difficili per il luogo impervio nel quale il 64enne è precipitato. L’uomo che presentava diversi traumi, è stato recuperato con un verricello da un elicottero Drago dei Vigili del Fuoco proveniente da Catania ed è stato trasportato in ospedale.