Longobucco: atteso da oltre un decennio, inaugurato a il nuovo Palazzetto dello Sport

- Advertisement -

LONGOBUCCO (CS) – E’ stato inaugurato il nuovo Palazzo dello sport a Longobucco, atteso da oltre un decennio dopo che la costruzione era iniziata nel 2013 con un investimento di circa un milione di euro, ma mai ultimata. L’Amministrazione provinciale guidata da Rosaria Succurro ha ripreso i lavori e li ha portati a termine. Ora la comunità ha finalmente un luogo dedicato allo sport e all’aggregazione.

«È una grande soddisfazione – ha dichiarato la Presidente Succurro – inaugurare l’ennesima opera che era stata abbandonata. Si tratta di un’infrastruttura che offre spazi adeguati all’attività sportiva, fondamentale per la salute, il benessere e la formazione delle nuove generazioni».

L’intervento rientra in un progetto più ampio della Provincia di Cosenza, orientato a promuovere la pratica sportiva come strumento di educazione, prevenzione e inclusione sociale, con particolare attenzione alle aree interne. Ancora una volta – ha aggiunto Succurro – dimostriamo capacità risolutiva e vicinanza reale alle comunità locali. Lo sport è vita e questo impianto di Longobucco sarà una casa per giovani, famiglie e associazioni, utile anche a rafforzare i legami della comunità».