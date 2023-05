Elezioni comunali 2023. Tutti i 15 sindaci eletti in provincia di Cosenza (LIVE)

COSENZA – Elezioni comunali 2023, al via lo spoglio delle schede. Con la tornata amministrativa del 14 e 15 maggio, in Calabria vengono rinnovate 41 amministrazioni comunali: 7 in provincia di Catanzaro, 15 in quella di Cosenza, 3 nella provincia di Crotone, 11 in quella di Reggio Calabria e infine 6 nella provincia di Vibo Valentia.

Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, dopo le amministrative del 2022, saranno 15 le amministrazioni comunali che si rinnovano. Occhi puntanti, in particolare, su Castrolibero, Carolei, Casali del Manco e Cariati. In tempo reale ecco lo spoglio con le elezioni dei nuovi sindaci nei 15 comuni della provincia di Cosenza.

Comunali 2023: tutti i sindaci eletti in provincia di Cosenza (LIVE)

Comune al voto Candidati e liste Sindaco eletto Bonifati (2.624) Francesco Grosso “Bonifati insieme”

Olimpia De Gregorio “Mediterranea” Canna (649) Paolo Stigliano “Canna Viva”

Sante Cospito

“Insieme per cambiare Canna”

Maria Truncellito

“Siamo Canna – Il borgo delle idee”

Manuela Radicioni “Alternativa Sociale Italiana – Autonomia” Cariati (7.436) Saverio Greco “L’alternativa c’è”

Cataldo Minò

“Insieme – Cataldo Minò sindaco”

Domenico Formaro (detto Mimmo)

“Lampare – Mimmo Formaro sindaco” Carolei (3.155) Francesco Iannucci “Rinascita”

Francesco Rotondaro “Cambiamo Insieme Carolei” Casali del Manco (9.596) Francesca Pisani

“Casali del Manco 2.0”

Ippolito Morrone

“Spazio e futuro – Per Casali del Manco”

Stefania Rota “Progetto Casali del Manco” Castrolibero (9.296) Antonella Garritano

“Castrolibero nel cuore”

Orlandino Greco “Rinascita Civica” Maierà (1.139) Francesco Antonio Liserre

“Amerai Maierà”

Ivano Russo

“Insieme si può – Ivano Russo sindaco” Malito (747) Mario Francesco De Rosa “4.0”

Luisa Carpino “La Torre”

Pierfrancesca Pellegrini

“Alternativa Sociale” Mandatoriccio (2.455) Vincenzo Leonardo Grispino

“Insieme si può – Per Mandatoriccio”

Egidio Carlino

“La Fenice” Marano Marchesato (3.333) Eduardo Vivacqua “Insieme per Marano Marchesato”

Domenico Carbone “Libera Mente” Paterno Calabro (1.350) Lucia Papaianni

“Paterno al Centro”

Luigi Gagliardi

“Paterno Insieme” Piane Crati (1.378) Stefano Borrelli

“Piane Crati 2023” San Martino di Finita (968) Paolo Calabrese

“Uniti per un futuro”

Salvatore De Marco “Consenso comune” Serra D’Aiello (514) Antonio Cuglietta “Sosteniamo Serra”

Vincenzo Paradiso “Viviamo Serra”

Vito Antonio Andrioli “Alternativa Sociale Italiana – Serra d’Aiello Autonomia” Terravecchia (610) Paolo Pignataro “Progressisti”

Saverio Liguori

“Amore vero”