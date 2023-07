Liti, aggressioni e ‘covo’ di pregiudicati: chiuso noto locale a Scalea

SCALEA (CS) – Un noto locale di Scalea chiude su proposta del locale Comando della Compagnia Carabinieri, che hanno documentato in più occasioni la presenza di persone pericolose, con precedenti di polizia nonché gravi disordini.

Il Questore della Provincia di Cosenza ha disposto la sospensione della licenza per quindici giorni al noto locale della costa tirrenica. Tale provvedimento, oltre ad interrompere una possibile spirale negativa, funziona come monito al fine di scongiurare in futuro ulteriori comportamenti che possano creare pericolo o turbative per la sicurezza pubblica.