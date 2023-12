L’intramontabile musica dei Queen conquista Castrovillari grazie ai ‘Regina – The Real Queen experience’

CASTROVILLARI (CS) – Hanno ispirato prodotti cinematografici di successo, spettacoli e concerti. Quando si parla dei Queen, del resto, si fa riferimento a leggende nel mondo della musica.

Ancora oggi i loro pezzi sono ascoltati da milioni di persone e c’è chi ne ripercorre la storia sul palcoscenico. Come ad esempio i “Regina – The Real Queen experience” la principale band italiana, ispirata al compianto Freddy Mercury e soci. Reduci da successi ottenuti in tutta Italia ed anche ad Italia’s Got Talent, i Regina hanno fatto tappa a Castrovillari, nell’ambito della rassegna Primafila.