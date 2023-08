Limiti di velocità e violazioni. Centinaia i controlli della stradale di Cosenza su A2 e Statale 18 e 107

COSENZA – È stata attuata anche su tutta la provincia di Cosenza la campagna congiunta di sicurezza stradale “SPEED” promossa da ROADPOL – European Roads Policing Network. L’iniziativa, svolta con il supporto della Commissione Europea, si inserisce nel quadro della attività di contrasto alle principali violazioni delle norme del Codice della strada, a cominciare dal superamento dei limiti di velocità. L’intensificazione dei servizi, in coincidenza con l’aumento del traffico veicolare nella stagione estiva, è stata attuata dalle pattuglie della Polizia Stradale di Cosenza sia sul tratto autostradale della A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Campotenese e Rogliano, che sulle principali arterie di viabilità ordinaria: Statale 18 “Tirrena Inferiore”, Statale 106 “Jonica” e e Statale “107 Silana-Crotonese”.

Sulla Statale 18 sei patenti ritirate nel fine settimana

Nelle ultime settimane sono stati redatti con apparecchiatura autovelox, in ambito autostradale e di viabilità ordinaria, oltre 110 verbali per violazioni ai limiti di velocità con multe fino a 500 euro e ritiro della patente di guida. Il contrasto alla guida alterata da droghe o alcol, con servizi mirati nei fine settimana lungo la Statale 18 di competenza del Distaccamento di Paola, su disposizione del Questore di Cosenza e alla presenza del sanitario della Polizia di Stato, ha portato a controllare 57 utenti. Sono risultati positivi all’alcol test 6 conducenti; per 5 di loro è stata ritirata la patente e inoltrata denuncia all’autorità giudiziaria poiché il limite è risultato rientrare nella normativa penale. Per gli altri, con fascia al di sotto della soglia penale, si è proceduto al ritiro del titolo abilitativo, redazione di un verbale di 515 euro e decurtazione di 10 punti sulla patente.

Quasi 1.000 infrazioni al codice della strada

Complessivamente le persone controllate nell’ultimo periodo di intenso traffico sono stati 1186, le autovetture 996, i mezzi pesanti trasporto merci e passeggeri 150, le infrazioni al codice della strada 945. I soccorsi ad automobilisti in difficoltà con le loro auto sono stati 92 e 38 gli incidenti stradali complessivamente rilevati, di cui 13 con persone rimaste ferite nell’impatto tra i veicoli Inoltre, su disposizione del Questore di Cosenza nella decorsa notte sono stati intensificati i controlli su strada in località Praia a Mare coordinati dal Dirigente della Polizia Stradale e con la presenza del medico della Polizia di Stato.