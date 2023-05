Licenziati Simet, il grido d’aiuto degli ex autisti: «non ci fermiamo, Occhiuto ci ascolti»

COSENZA – “Il gruppo di Autisti licenziati dalla Simet S.p.A. non si ferma”. Così scrive la Portavoce del gruppo Autisti licenziati dalla Simet S.p.A. Elda Renna che annuncia che il 3 maggio è iniziato il loro giro di incontri con diverse associazioni culturali, movimenti studenteschi universitari e giovani movimenti di lotta alle ingiustizie commesse dai datori di lavoro ed al precariato.

“Si è iniziato da Reggio Calabria, prossima tappa Cosenza. Mentre nelle aule dei tribunali sono iniziate le prime cause di lavoro, ogni giorno stiamo cercando di seminare coraggio – precisa Renna. – Abbiamo deciso di accettare l’invito dei giovani universitari perché crediamo che questa società ha il disperato bisogno di far crescere una nuova coscienza, ha il bisogno disperato di non arrendersi, ha l’urgente necessità di combattere per i diritti della collettività lavorativa. Non possiamo più permetterci di lasciare ai nostri figli un futuro precario basato, ancora oggi sulla vecchia legge: “Epoca di pappagone, tu sciavo ed io padrone”.

Occorre rispettare il proprio lavoro ma anche le nostre vite e la nostra dignità. Mentre restiamo sempre in attesa che il Presidente della Regione Calabria Occhiuto, ci dedichi 5 minuti del suo prezioso tempo e sempre in attesa che il prefetto ci conceda il tavolo istituzionale richiesto, noi terremo sempre accesi i riflettori sul nostro disperato appello d’aiuto” “su una vicenda che ha dell’incredibile perché mentre simet licenzia, ovunque cercano autisti da assumere…c’è qualcosa che non quadra! O no? Stateci vicino”.