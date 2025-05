Bloise (Parco Sila): ‘interagire con le categorie produttive per lo sviluppo del territorio’

LORICA – “Un’area naturale protetta oltre a preservare e tutelare l’ambiente, la flora, la fauna e le caratteristiche geologiche, deve sapere anche interagire con le forze imprenditoriali e produttive in modo da permettere una crescita ed uno sviluppo del territorio”. Lo ha dichiarato, il nuovo commissario del Parco Nazionale della Sila, Liborio Bloise, a qualche settimana dal suo insediamento, intervenuto ad un convegno presso il Centro Visite del Cupone a Camigliatello Silano.

Bloise ha spiegato che subito dopo il suo insediamento, sono stati numerosi i giovani disposti a fare impresa, ed in questo caso specifico avviare delle attività in un comparto che è in grado di offrire una miriade di opportunità in modo da contribuire in modo reale allo sviluppo di questa area.