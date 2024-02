L’Hair Stylist cosentino Luca Serrago lancia la promozione per le spose valida fino all’8 marzo

BISIGNANO (CS) – Sabato vi abbiamo scritto del successo che sta ottenendo il giovane hair stylist cosentino Luca Serrago, specializzato nelle acconciature per le spose. Bene, travolto dai tantissimi messaggi che gli sono arrivati dopo il nostro articolo, Luca Serrago Parrucchieri ha deciso di attivare una promozione per tutte le future spose e valida fino all’8 Marzo 2024, Festa della donna.

Luca Serrago Parrucchieri: la promozione per le spose

In cosa consiste questa promozione? Anche se non si è clienti del salone, a prescindere dalla conferma, è possibile venire fare una prova dell’acconciatura. Come ha spiegato lo stesso hair dresser Luca «mi hanno scritto tantissime donne chiedendomi come poter fare una prova, vedere i tipi di acconciatura e visitare il nostro salone che si trova in Contrada Arena a Bisignano. E allora, con il nostro staff, abbiamo deciso di offrire la possibilità di provare l’acconciatura per il matrimonio, senza alcun impegno. Le future spose, anche se non sono clienti di Luca Serrago Parricchieri, infatti, possono venire a fare la prova e poi decidere se confermare o meno. Una promozione che terremo attiva fino all’8 marzo sperando di fare una cosa gradita alle tante che ci hanno scritto in questi ultimi due giorni. Oltra alla prova vieni a conoscere i nostri pacchetti sposa».