L’eterna lotta agli incivili, sindaco Cerisano: «lanciatore seriale di cartoni»

CERISANO (CS) – In numerosi comuni del Cosentino, non si contano purtroppo i cittadini incivili, zozzoni, che abbandonano per strada i propri rifiuti dove non consentito, nelle zone periferiche, isolate, o ai cigli delle strade. Quante volte ci si trova di fronte a questi atti vigliacchi, compiuti in spregio all’ambiente e al decoro della propria città?

L’ultima denuncia, seppure apparentemente ironica, arriva dal sindaco di Cerisano, Lucio di Gioia, che ha pubblicato due immagini con relativo commento, di altrettanti soggetti ripresi dai sistemi di videosorveglianza, che abbandonano rifiuti sul suolo pubblico. Il primo viene definito dal sindaco “un lanciatore seriale di cartoni di pizza”. L’altro soggetto invece, ha in mano un bustone di colore nero, perciò il sindaco, non conoscendo il contenuto scrive su Facebook “il secondo chissà“.

E’ prevedibile per entrambi che venga elevata una sanzione visto che i due arrivano a bordo delle loro auto per lasciare la propria spazzatura. Ma nonostante tutto, c’è ancora chi continua a comportarsi in questo modo. E al post del sindaco non mancano i commenti «Il problema è che basta che “vedano” un solo rifiuto che automaticamente diventa una discarica. Purtroppo nelle zone periferiche – scrive un cittadino – è ancora più complessa».