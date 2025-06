Legalità e giustizia, a San Lorenzo Del Vallo ospite Giovanni Impastato, fratello di Peppino

- Advertisement -

SAN LORENZO DEL VALLO (CS) – Una giornata dedicata alla legalità, alla giustizia e contro le mafie sarà quella che si svolgerà sabato 5 luglio a San Lorenzo del Vallo alla presenza di Giovanni Impastato, fratello di Peppino. L’appuntamento è per le 19.30 in piazza Giovanni Paolo II nel corso del quale il fratello del giornalista e attivista siciliano assassinato da Cosa Nostra presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Mio fratello, tutta la vita con Peppino”.

Si tratta di uno scritto nel quale si intrecciano ricordi familiari, riflessioni personali e battaglie pubbliche, regalando a chi legge un ritratto autentico e umano di Peppino Impastato oltre che del contesto storico in cui ha operato. L’evento organizzato dal Comune e dalla Pro Loco Laurentum, punta a sensibilizzare i cittadini contro ogni forma di criminalità organizzata soprattutto “le giovani generazioni, in un processo di consapevolezza e resistenza civile” come fanno sapere dalla Pro Loco cittadina.

Giovanni Impastato San Lorenzo Del Vallo: gli ospiti della serata

A fare gli onori di casa nel corso della manifestazione saranno il sindaco di San Lorenzo del Vallo, Vincenzo Rimoli, e la presidente della Pro Loco Laurentum, Rosanna Viciconte, promotori convinti dell’evento. Nell’ampio parterre di ospiti, oltre a Giovanni Impasto, ospite d’onore, ci saranno anche l’onorevole De Francesco, in rappresentanza del Parlamento; il vicepresidente della Provincia, Lamensa, il presidente provinciale UNPLI, Antonello Grosso La Valle e il professore di Pedagogia dell’Antimafia dell’Università della Calabria. Saranno presenti che le forze dell’ordine nella tutela del territorio e nella lotta quotidiana alla criminalità organizzata.