Le meraviglie della Sila: treno storico, Lorica e i Giganti. Due nuovi tour con transfer A/R dedicati

COSENZA – Si amplia l’offerta turistica del Treno della Sila. Ferrovie della Calabria, con l’obiettivo di integrare ed innovare i propri servizi turistici, ha individuato nuove reti di destinazioni mirate ad offrire maggiori servizi di collegamento verso l’altopiano Silano e il Parco Nazionale. La proposta turistica si attua sul Programma di interventi straordinari per il rilancio dell’attrattività turistica POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020.

La nuova offerta turistica e i transfer A/R

L’iniziativa, che tiene conto del trasporto eco-sostenibile, diversifica e impreziosisce l’offerta di tutti i turisti che decideranno di venire a visitare le bellezze naturali ed enogastronomiche della nostra Sila. Al viaggio sullo storico sul Treno si potranno abbinare due tour mirati, con servizi di transfer dedicati. il tutto grazie l’ausilio di autobus di ultima generazione ed a basso impatto ambientale. La nuova offerta prevede due suggestivi itinerari: il “Tour Lorica” e “Tour Giganti della Sila”. I servizi di questa iniziativa comprendono, su prenotazione, anche al Transfer A/R dall’aeroporto di Lamezia Terme limitatamente ai posti disponibili. Ma si potranno usare anche con partenza dalle seguenti stazioni: Lamezia Terme, Cosenza Vaglio Lise, stazione Ferrovie della Calabria di Piano Lago e Autostazione di Cosenza.

Due imperdibili tour della Sila

Due straordinarie offerte dirette alla conoscenza e alla visita di tante altre incredibili località: il Villaggio di Silvana Mansio, Lorica con il lago Arvo, la vetta più alta dell’altopiano silano (Monte Botte Donato). Qui, utilizzando la modernissima cabinovia si potrà salire fino in cima. Infine, il tour che include la visita alla riserva naturale “I Giganti della Sila” con l’offerta enogastronomica diffusa grazie ai prodotti tipici dei luoghi.

Di sabato e domenica, due suggestivi tour

Per i prossimi mesi questi i due itinerari che si alterneranno nei giorni di sabato e domenica. Il “Tour Lorica” effettua la corsa in treno e partenza da San Nicola Silvana Mansio per la visita del Villaggio di Silvana Mansio, della Località Lorica e del Lago Arvo. La visita agli impianti di risalita Lorica e, al termine, transfer di rientro. Costo euro 35,00 (comprensivo di Transfer, Biglietto Treno della Sila, colazione a sacco e biglietto A/R Funivia).

Il secondo “Tour Giganti della Sila”, effettua la corsa Treno della Sila e partenza da San Nicola Silvana Mansio per la visita della riserva naturale de “I Giganti della Sila” e, al suo termine, transfer di rientro. Costo euro 35,00 (comprensivo di Transfer, Biglietto Treno della Sila, colazione a sacco e biglietto ingresso ai “Giganti della Sila”).