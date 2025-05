“Le Madri Costituenti”: anche a Casali del Manco la mostra del comitato “Se non ora quando?” di Marzi

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – L’obiettivo è di far conoscere la storia delle 21 donne elette all’Assemblea Costituente; solo 5 di loro entrarono nella Commissione dei 75, nessuna nella Commissione dei 18, per la redazione della Costituzione. La mostra è stata ideata e curata dal comitato “Se non ora quando?” di Marzi (CS) divenendo poi itinerante grazie ad AIParC Cosenza. La sua anteprima a Lamezia Terme ha avuto anche il patrocinio della Biblioteca e Casa Museo Gullo. Fausto Gullo si ricorda per essere stato uno dei Padri Costituenti e fu proprio lui a proporre l’istituzione dell’Assemblea Costituente. Il patrocinio della Biblioteca e Casa Museo Gullo è stato anche concesso per la chiusura prevista il 2 giugno presso la Biblioteca Comunale di Casali del Manco (Cs).

Antonella Bongarzone, direttrice della Biblioteca e Casa Museo Gullo, ha dichiarato che «è importante in questo determinato momento storico che queste iniziative siano non solo celebrative ma giornate di ricordo e condivisione della storia del Paese; per questo la Biblioteca e Casa Museo Gullo, presidio culturale di alto valore regionale e nazionale, ha inteso patrocinare esclusivamente gli eventi dell’anteprima e della chiusura della mostra. È bene coinvolgere nelle altre date della mostra itinerante gli attori culturali presenti su ogni territorio in modo da garantire la pluralità di voci e di condivisioni».

L’evento del 24 aprile a Lamezia, negli spazi del Laboratorio d’Arte Cerra, è stato un racconto a più voci che si è snodato durante la serata, intervallato da momenti musicali del duo Francesca Salerno e Luigi Morello; i musicisti hanno interpretato canti della nostra tradizione popolare e diversi inediti, tra cui il brano “Donna” composto dalla Salerno che la stessa, in questa particolare occasione, ha voluto dedicare alle donne madri della Repubblica.

A dare avvio alla serata è stata la proiezione di un video realizzato da “Se non ora quando?” di Marzi: una narrazione di pochi minuti ricchi ed intensi dell’ingresso di queste 21 donne nell’Assemblea Costituente, arricchita da meravigliose immagini di repertorio legate alla storia della Repubblica. I saluti iniziali di Rosella Cerra che ha ospitato l’evento e di Antonella Bongarzone, direttrice della Biblioteca Casa Museo Gullo. Sono poi seguiti gli interventi di Tania Frisone, presidente AIParC Cosenza, che ha presentato il libro di Nella Matta “In cammino verso i diritti. Le Madri Costituenti” (Cosenza, 2022) e di Fedra Tucci di “Se non ora quando?” di Marzi, che ha racconto di come è nata l’idea della mostra sulle Madri Costituenti.

Ha preso poi la parola Teresa Sacco sempre di “Se non ora quando?” di Marzi incentrando il suo intervento sulla figura di Teresa Mattei ed infine è intervenuta Rosa Principe come AiIParC Cosenza che ha delineato il valore della nostra Carta Costituzionale non solo dal punto di vista storico ma anche giuridico. È seguito un acceso dibattito nel quale sono emerse anche criticità sul percorso delle Madri Costituenti. Un percorso molto difficile in un mondo maschilista e patriarcale che ancora oggi continua a manifestarsi con molta violenza. A conclusione una vibrante e graffiante interpretazione di “Bella Ciao” da parte di Francesca Salerno e Luigi Morello.