Le fiamme distruggono un lido a Corigliano Rossano: l’incendio è doloso

CORIGLIANO ROSSANO (CS)- Un incendio, sulla cui natura dolosa si nutrono pochi dubbi, ha danneggiato nella notte il lido balneare la Balera che si trova sul litorale di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Lo stabilimento è di proprietà della famiglia di Salvatore Morfò che ha precedenti di polizia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento, che hanno provveduto ad estinguere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, e i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. Da una prima verifica sono stati accertati danni consistenti alla struttura. I carabinieri hanno avviato le indagini per tentare di risalire ai responsabili dell’atto criminoso.

- Pubblicità sky-