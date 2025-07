Lavori sull’A2, nominato un Commissario per i lotti tra Cosenza e Altilia

- Advertisement -

ROMA – Novità importanti sul fronte dei lavori relativi all’ammodernamento dell’A2, “Autostrada del Mediterraneo”. A seguito dell’approvazione di un emendamento al DL Infrastrutture è stato nominato un Commissario straordinario “per completare celermente alcuni lotti già finanziati, compresi nel tratto tra Cosenza e Altilia, dell’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria” come comunica il MIT. La nomina è andata all’amministratore delegato di ANAS S.p.A.

Un’approvazione, continua il MIT, che “costituisce un passo in avanti per la conclusione di questa infrastruttura strategica per l’intero Paese e, soprattutto, per il Sud. Assicurare procedure semplificate e accelerate per i lotti già finanziati garantirà la prosecuzione rapida degli interventi. Queste infrastrutture – conclude il Ministero – sono di estrema rilevanza per la sicurezza della circolazione dei cittadini e del traffico merci”.