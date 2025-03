Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nell’area della SP 191 Fondovalle-Coserie-Paludi

- Advertisement -

PALUDI (CS) – «Siamo pronti alla consegna dei lavori di “Mitigazione del Rischio Idrogeologico nell’area attraversata dalla SP 191 Fondovalle – Coserie – Paludi tra i Km 5+200 e Km 7+200 nel territorio del Comune di Paludi (CS)”, finanziati dal Ministero tramite l’ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria e di cui la Provincia di Cosenza è ‘Ente avvalso’».

A comunicarlo è la presidente Rosaria Succurro, sottolineando che si tratta di un intervento che rappresenta un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dell’ambiente. «Con la consegna di questi lavori, dimostriamo il nostro impegno per la sicurezza e la sostenibilità del nostro territorio. Una responsabilità significativa soprattutto per l’area dello Jonio cosentino e soprattutto per la zona di Paludi, che ho visitato insieme al Sindaco all’indomani degli ultimi eventi meteorologici particolarmente avversi che l’hanno colpita».

«Lo Jonio cosentino è un ecosistema di grande valore – ha aggiunto Succurro – che presenta però sfide significative in termini di rischio idrogeologico. È nostro dovere intervenire in modo tempestivo ed efficace per ridurre i rischi e proteggere la nostra comunità».

I lavori sono stati appaltati per un importo totale contrattuale di € 1.123.710,73, oltre iva e, in data 29 gennaio 2025 è stato stipulato il contratto di appalto. La Provincia d Cosenza, settore Viabilità, in qualità di Ente Avvalso, sta curando tutto l’iter relativo alla progettazione e realizzazione.

«Nella qualità di Ente avvalso, la Provincia di Cosenza svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione e nell’attuazione del progetto. Questo ci permetterà di garantire una gestione efficace delle risorse e un coordinamento più efficiente delle attività previste» – ha concluso Rosaria Succurro, sottolineando che investire nella mitigazione del rischio idrogeologico è un investimento nel futuro delle nostre comunità: «Siamo fiduciosi che questi interventi non solo miglioreranno la sicurezza del nostro territorio, ma contribuiranno anche a preservare la biodiversità e la qualità della vita dei nostri cittadini», la chiosa.