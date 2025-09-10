HomeProvincia

Laurignano Country Festival: natura, tradizione e atmosfera western all’ex campo sportivo

Tutto pronto per l’evento più country dell’anno: a Laurignano si alza il sipario su una due giorni di concerti live, line dance, street food e divertimento per tutte le età

DIPIGNANO (CS) – Si scaldano i motori per il Laurignano Country Festival, in programma il 14 settembre 2025 presso l’ex campo sportivo di Laurignano, nel comune di Dipignano. Un evento unico che mette insieme ambiente, cultura, tradizioni rurali e spettacolo, con un programma pensato per coinvolgere grandi e piccoli. Promosso dall’ODV Nazionale “Giacche Verdi” – sezione di Cosenza, in collaborazione con il gruppo Gli Amici di Sant’Oliverio, il festival gode del patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Cosenza e del Comune di Dipignano.

Il vicepresidente Giancarlo Filice, spiega che l’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere una cultura ambientale ed ecologica, facendo leva sul patrimonio identitario e valoriale della comunità calabrese. Il risultato è un viaggio immersivo nel passato, attraverso gli antichi mestieri, le tradizioni contadine, i sapori della cucina locale e un forte messaggio di inclusione e aggregazione sociale.

Il programma della giornata

A partire dalle ore 15:00, il festival offrirà un ricco cartellone di attività:

– Bimbi a cavallo e battesimo della sella
– Esibizione di animali da soma
– Spettacolo di falconeria a cura di A.F.S. Artiglio dell’Aquila
– Presentazione di razze equestri
– Spettacolo del fuoco con Compagnia Fuoco & Clowneria
– Tiro a bersaglio e tiro con l’arco
– Dimostrazione di animali da tiro
– Gara di taglio con motosega
– Esibizione di giovanissimi cavalieri
– Esibizione del cavallo spagnolo
– Gara dei conigli
– Scultura del legno
– Parata finale delle Giacche Verdi

Durante tutta la giornata sarà possibile degustare piatti tipici locali grazie agli stand gastronomici, mentre la serata sarà animata da musica e DJ set con Soma & Checco Turano. Oltre al divertimento, il Laurignano Country Festival vuole essere anche uno spazio di partecipazione attiva e inclusiva, grazie alla presenza di associazioni che promuovono l’integrazione sociale di bambini e ragazzi con disabilità.

