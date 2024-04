Lattarico: ubriaco, crea problemi a passanti e negozianti. Arrestato 49enne cosentino

LATTARICO (CS) – I Carabinieri di Lattarico hanno tratto in arresto un 49enne originario di Cosenza e residente nel comune del versante interno della Catena Costiera.

L’uomo affidato in prova ai servizi sociali per una condanna ad un anno e mezzo, era stato assegnato dal Magistrato di Sorveglianza di Cosenza ai carabinieri di Lattarico, con il compito di vigilare sul rispetto delle prescrizioni impostegli, tra cui: non abusare di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Di fatti durante i rutinari e ininterrotti controlli quotidiani del territorio, preventivamente rafforzati nel periodo pasquale, dal Comandante Gerardo Paldino, per permettere ai cittadini di sentirsi più tutelati e maggiormente rassicurati, l’uomo veniva sorpreso, in più circostanze, nei bar e nella piazza principale, in evidente stato di manifesta ubriachezza, accompagnato da manifestazioni e condotte violente, dalle quali ne scaturiva la mancanza di autocontrollo con litigi ed alterchi con passanti ed esercenti commerciali.

Una dettagliata ed accurata informativa delle condotte serbate, a firma del Comandante della Stazione Carabinieri, giungeva sulla scrivania del Magistrato dell’Ufficio di Sorveglianza, il quale disponeva il prosieguo dell’espiazione della pena in regime intramurario. Fondamentale per il provvedimento carcerario è stata la sottoposizione dell’uomo agli accertamenti con l’etilometro, apparato in dotazione all’Arma dei Carabinieri, il cui “accertamento irrepetibile” è risultato positivo.