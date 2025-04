Lattarico: tormenta con messaggi, telefonate e minacce l’ex compagna e la figlia. Arrestato 43enne

- Advertisement -

LATTARICO (CS) – Atti persecutori compiuti in tutti i modi, tra minacce, telefonate e messaggi continui. La vittima è una 42enne di Sciacca (Ag), sua ex compagna e la propria figlia. Gli accertamenti hanno portato il tribunale di Sciacca ad emettere restrizioni nei confronti dello stalker. A seguito dell’allontanamento dalla casa familiare avvenuta in Sicilia, il 43enne ha iniziato a tempestare la donna con chiamate e messaggi, minacciandolo nuovamente di morte.

Allontanato da Sciacca si era trasferito a Lattarico

Le indagini dei Carabinieri di Lattarico hanno avuto origine dal momento in cui è stato disposto l’aggravamento delle originarie misure cautelari applicate all’uomo, ossia quelle dell’allontanamento dalla casa familiare sita in provincia di Agrigento e a quella del divieto di dimora nella provincia stessa.

Il 43enne si era pertanto trasferito a Lattarico ma aveva mantenuto i comportamenti da stalker, soprattutto nell’ultimo mese, quando a seguito della sottoposizione agli arresti domiciliari di qualche giorno fa, ha continuato a violare le prescrizioni impostigli dall’Autorita’ Giudiziaria.

In particolare quella che gli imponeva il divieto di comunicare attraverso qualsíasi mezzo con terze persone. Di contro invece, utilizzava con disinvoltura l’applicazione Tik Tok per pubblicare foto, video e commenti personali, alcuni dei quali diretti alla persona offesa. Nei confronti dell’uomo, il Tribunale di Sciacca ha disposto la misura cautelare nel carcere di Cosenza.