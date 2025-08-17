Lattarico in lutto per Francesco, il 14enne morto dopo uno schianto con la bici

- Advertisement -

LATTARICO (CS) – Lattarico piange Francesco Leonardi, il 14enne morto a Lattarico mentre si trovava a bordo della sua bicicletta a ferragosto. Secondo le prime ricostruzioni, la bici avrebbe impattato contro il cordolo di un muretto alla fine di un lungo rettilineo. Il ricordo di Francesco, dopo due giorni, viaggia oggi sui social, da parte di chi l’ha conosciuto. Appassionato di calcio, il 14enne militava nel Rende Calcio e sognava di crea una squadra di calcetto, lui e tutti i ragazzini di Regina. Avreste vinto tutti i tornei, sareste stati una squadra invincibili, tesorini – scrive il cugino Gian Piero su facebook -. Tu Dolce Angioletto pensaci a guardare i tuoi cari, i tuoi amichetti e tutti quelli ti hanno amato. Non ti dimenticheremo mai cuginetto mio”.

“Ciao nostro adorato Ciccio”, è la scritta che campeggia sui manifesti funebri per ricordare il giovane calciatore in erba.

Cordoglio anche dal dal Comune di Luzzi e dal sindaco Umberto Federico. “A nome mio personale, dall’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Luzzi, desidero esprimere il più sincero cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane Francesco Leonardi. Dinanzi a un dolore così grande ogni parola appare insufficiente, ma desidero fare giungere alla famiglia, all’amica e collega Sindaca Antonella Blandi e all’intera comunità di Lattarico la nostra più profonda vicinanza e solidarietà. Vi siamo accanto con affetto, partecipando commossi al vostro lutto e condividendo con voi questo momento di immensa tristezza.

Davanti all’abitazione della famiglia Leonardi sono stati deposti fiori, palloni, fotografie e messaggi di affetto, segni di vicinanza da parte di amici, compagni di squadra e cittadini. In maniera spontanea è sorta anche una veglia di preghiera. La data delle esequie verrà resa nota nei prossimi giorni.