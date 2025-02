Lattarico, in casa una pistola giocattolo modificata in grado di sparare colpi veri. Arrestato 20enne

- Advertisement -

LATTARICO (CS) – I carabinieri della stazione di Lattarico hanno tratto in arresto, con l’accusa di detenzione abusiva di una pistola clandestina, un giovane di 20 anni. A seguito di una perquisizione domiciliare i militari lo hanno trovato in possesso di una pistola giocattolo, opportunamente modificata, in grado di sparare cartucce calibro 9 corto.

Sia l’arma che le cartucce rinvenute all’interno della pistola sono state poste sotto sequestro. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente, in attesa del giudizio per direttissimo previsto per oggi.