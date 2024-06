LATTARICO (CS) – Un vasto incendio si è consumato in un terreno dell’azienda agricola di Mauro D’Acri, ex candidato a sindaco di Montalto Uffugo. Il rogo ha causato oltre 30mila euro di danni, divorando diverse balle di fieno e alcuni ettari di terreno in contrada Borgo a Lattarico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non è escluso che il rogo possa avere natura dolosa e per questo potrebbero essere avviate delle indagini.