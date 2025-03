Lattarico: due auto identiche e con la stessa targa per ‘risparmiare’ sull’assicurazione, fratelli denunciati

- Advertisement -

LATTARICO (CS) – Sono stati i carabinieri ad accorgersi del furbo sistema dei due fratelli messo in piedi per pagare una sola volta l’assicurazione. I militari hanno controllato una Volkswagen Golf che è risultata avere la targa di un’altra vettura, uguale, appartenente allo stesso nucleo familiare. La Golf clonata presentava identiche caratteristiche, dal modello alla serie, fino alle targhe e alla polizza assicurativa, con un altro veicolo identico registrato a Cosenza.

Le indagini hanno fatto emergere che il veicolo clonato, che circolava a Lattarico, aveva targhe realizzate in vetroresina, prive di ologramma statale, oltre a una mancanza della targhetta identificativa nel vano motore, un dettaglio fondamentale che ha sollevato ulteriori sospetti. La vettura ‘gemella’ è stata posta sotto sequestro e i due, B.F., classe 1981, e B.F., classe 2004, denunciati per i reati di contraffazione e falsità materiale in concorso.