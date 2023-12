LATTARICO (CS) – I carabinieri di Lattarico hanno denunciato due persone per accensione di petardi in luogo pubblico, alla presenza di numerose persone. Un terzo soggetto invece, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quattro artifici di produzione artigianale e di genere vietato, del peso di circa 50 grammi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e distrutto dal personale specializzato artificieri del Comando Provinciale di Cosenza.

