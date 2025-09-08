HomeProvincia

L’Asd TMC 360 Sport, l’unica associazione sportiva della Sila protagonista del progetto “Calabria per Giovani”

“Calabria per Giovani- Azione Voucher Sportivi 2025”, incentiva la pratica sportiva tra i giovani calabresi tra i 14 e i 24 anni

Dario Rondinella
CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – L’Asd TMC 360 Sport che organizza Sila3Vette Winter Challenge,settore educational è tra i beneficiari del Voucher Sportivo Calabria per i Giovani, un’iniziativa promossa dalla Regione Calabria in collaborazione con Sport e Salute.
Un riconoscimento importante per l’unica associazione sportiva che, sull’Altopiano Silano e all’interno del Parco Nazionale della Sila, si dedica alla disciplina del trail running.

Il progetto “Calabria per Giovani- Azione Voucher Sportivi 2025”, giunto alla sua seconda edizione, è stato pensato per incentivare la pratica sportiva tra i giovani calabresi di età compresa tra i 14 e i 24 anni, attraverso l’assegnazione di voucher che consentono la partecipazione gratuita o agevolata ad attività sportive.
Un progetto che rappresenta un’importante opportunità, permettendo tra l’altro di avvicinare i ragazzi a discipline all’aria aperta e a contatto con la natura.

La Sila3Vette Winter Challenge è ormai uno degli eventi principali dell’Altopiano Silano. Si tratta di una gara di resistenza multidisciplinare che si ispira alle storiche competizioni di cani da slitta dell’Alaska, reinterpretata in chiave moderna e mediterranea.
La manifestazione propone infatti percorsi da percorrere con gli sci di fondo, ciaspole, fat-bike e trail running, con tracciati di diversa lunghezza pensati sia per professionisti sia per amatori.

La  Sila3Vette è stata pensata dagli organizzatori  in modo da unire la sfida sportiva al contatto diretto con la natura del Parco Nazionale della Sila, tra paesaggi innevati, boschi secolari e la possibilità di conoscere i sapori autentici della tradizione locale.

