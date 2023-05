Lappano, presentato il Parco della Bellezza Santa Gemma Galgani

COSENZA – Presentato a Lappano, nel novantesimo anniversario della beatificazione di Santa Gemma e del primo miracolo a Lappano per sua intercessione, il progetto del Parco della Bellezza Santa Gemma Galgani. Progettato dall’architetto e artista Fernando Miglietta, un progetto identitario di comunità che coinvolge ed emoziona.

“Fulcro della bellezza la Piazza dei Miracoli con il suo Giardino dei Saperi e della Creatività, ubicato di fronte il Municipio. Un vero e proprio laboratorio artistico – afferma Miglietta – a cui si accede da tre Porte che conducono in tre ambiti educativi: la conoscenza, la sperimentazione, la creatività. Un luogo in cui riscoprire un nuova spiritualità e identità, giacché – ha sottolineato Miglietta – il Parco della Bellezza Santa Gemma Galgani interpreta con forza il sentimento corale della comunità del piccolo borgo presilano.

“Un progetto strategico di identificazione e riqualificazione urbana – ha evidenziato il Gaccione – un progetto che ritrova una forte valenza simbolica proprio nel centro storico di Lappano, dove sono ubicate le due abitazioni dei miracoli”, ora donate al Comune di Lappano. Un progetto di grande importanza per la comunità Lappanese.

Gli interventi previsti

Tra gli interventi di interesse sociale, culturale e ambientale previsti: un anfiteatro, con la scalinata della speranza e dell’amore; un parco e la realizzazione di una piazza denominata Piazza dei Miracoli con una fontana dal profilo della Santa. Un Totem multimediale e un Altare urbano e il Museo dei Saperi e delle Identità. Fortemente voluta la riqualificazione della piazza dedicata alla Galgani, fulcro scenografico e identitario del futuro Museo all’aperto di Lappano (MAL).

Santa Gemma Galgani

Nata a Camigliano in provincia di Lucca nel 1878 e scomparsa l’11 aprile del 1903, è in maniera indissolubile legata alla comunità per i due miracoli, verificatisi per sua intercessione proprio a Lappano, nel 1933 e nel 1935, e che sono serviti alla sua canonizzazione. Il 2 maggio del 1940, nella Basilica Vaticana, Papa Pio XII la proclamava Santa alla presenza dei due miracolati di Lappano, Elisa e Natale Scarpelli (era stata dichiarata Beata il 14 maggio del 1933).