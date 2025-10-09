HomeProvincia

Lappano brinda alla tradizione: torna la Sagra dell’Uva tra musica, vino e comunità

Il 10 e 11 ottobre il borgo silano ospita la storica festa che unisce gusto, cultura e radici: tra convegni, piatti tipici, musica popolare e la sfida del miglior vino locale

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

LAPPANO (CS) –  Il 10 e l’11 ottobre torna l’attesissima Sagra dell’Uva a Lappano, una delle feste più autentiche e partecipate della provincia di Cosenza. Due giorni tra profumi di mosto, musica e piatti tipici, in cui il vino diventa simbolo di appartenenza, memoria e futuro. Molto più di un semplice evento ma una celebrazione della comunità. A Lappano l’uva non si compra: si dona. È così che, da generazioni, ogni famiglia riceve un grappolo in omaggio, portato in segno di amicizia. Un gesto semplice, ma carico di significato.

Ad aprire la manifestazione, il convegno sullo sviluppo territoriale, in programma il 10 ottobre, con la partecipazione dei sindaci di Lappano, Rovito e Celico, del GAL Sila, dell’ONAV Cosenza e dei rappresentanti delle cantine locali. Un momento di riflessione che dimostra come la sagra sappia guardare al futuro, valorizzando le sue radici.

Musica e convivialità

Venerdì sera, la festa entra nel vivo con il concerto dei Notte Battente, gruppo di musica popolare capace di accendere piazze e cuori. Il vino scorre nei calici, gli stand gastronomici propongono sapori autentici, e la convivialità si fa protagonista. Sabato 11 ottobre è il giorno della gara del vino locale: una sfida tra produttori del territorio che mescolano esperienza, passione e, spesso, qualche segreto di famiglia. Nel pomeriggio, spazio ai bambini con laboratori e animazione, mentre la serata si chiude con il live della cover band “Dritta Sicura”, che riporterà in piazza le hit più amate degli 883.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

denuncia rita palumbo

Sanità a Cosenza, la rabbia di una figlia «ecco cosa ha dovuto subire mia...

Area Urbana
COSENZA - Dai social la "rabbia incontenibile e la sofferenza" di una donna che racconta quanto accaduto alla sua mamma lo scorso 23 settembre...
comune_di_bisignano_municipio

Bisignano: approvato il Piano Strutturale Comunale per lo sviluppo economico e urbano

Provincia
BISIGNANO (CS) - L'assessore all'Urbanistica Francesco Chiaravalle definisce il Piano Strutturale Comunale (PSC) «una svolta decisiva per lo sviluppo armonico e sostenibile di Bisignano»....
fuscaldo de.co.

Fuscaldo: il centro storico ospita la III Edizione della Kermesse De.Co. della Calabria

Tirreno
FUSCALDO (CS) - Torna, per il terzo anno consecutivo, l'attesissima Kermesse De.Co. della Calabria, che si svolgerà sabato 11 ottobre nello splendido centro storico...
Nuova Flotilla per Gaza Vincenzo Fullone

Flottilia, Crosia in ansia per l’attivista Vincenzo Fullone. Il sindaco: “Meloni intervenga”

Ionio
CROSIA - “Apprensione per il sequestro della flottiglia Conscience a bordo della quale c’è anche il nostro concittadino Vincenzo Fullone. La preoccupazione ovviamente va...
rissa-piazza-loreto-cosenza

Cosenza: tensione a piazza Loreto, intervengono i carabinieri. Una persona finisce in ospedale

Area Urbana
COSENZA - Ancora momenti di tensione a Cosenza, in pieno centro. Dopo la violenta rissa avvenuta ieri pomeriggio su viale Parco, un nuovo episodio...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37611Area Urbana22705Provincia19988Italia8066Sport3895Tirreno2991Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

denuncia rita palumbo
Area Urbana

Sanità a Cosenza, la rabbia di una figlia «ecco cosa ha...

COSENZA - Dai social la "rabbia incontenibile e la sofferenza" di una donna che racconta quanto accaduto alla sua mamma lo scorso 23 settembre...
comune_di_bisignano_municipio
Provincia

Bisignano: approvato il Piano Strutturale Comunale per lo sviluppo economico e...

BISIGNANO (CS) - L'assessore all'Urbanistica Francesco Chiaravalle definisce il Piano Strutturale Comunale (PSC) «una svolta decisiva per lo sviluppo armonico e sostenibile di Bisignano»....
fuscaldo de.co.
Tirreno

Fuscaldo: il centro storico ospita la III Edizione della Kermesse De.Co....

FUSCALDO (CS) - Torna, per il terzo anno consecutivo, l'attesissima Kermesse De.Co. della Calabria, che si svolgerà sabato 11 ottobre nello splendido centro storico...
polizia di Tropea
Calabria

Violenta rissa tra due gruppi di giovani in un locale, tre...

TROPEA (VV) - Una violenta rissa tra due gruppi di giovani, avvenuta nella notte del 25 agosto in un noto locale del lungomare di...
conad montalto protesta cgil 01
Area Urbana

Montalto Uffugo, presidio Cgil al nuovo Polo Logistico Conad «vertici ignorano...

MONTALTO UFFUGO - "È vergognoso che i vertici Conad non abbiamo ascoltato i lavoratori che li attendevano né incontrato la delegazione sindacale che chiedeva...
dott. Vito Elia scomparso cosenza
Area Urbana

Lutto nella sanità cosentina: è scomparso a 44 anni il dott....

COSENZA - Con grande dolore, si è appreso della morte nelle scorse ore, di Vito Elia, scomparso all’età di 44 anni. Originario di Aprigliano,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA