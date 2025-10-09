Lappano brinda alla tradizione: torna la Sagra dell’Uva tra musica, vino e comunità

- Advertisement -

LAPPANO (CS) – Il 10 e l’11 ottobre torna l’attesissima Sagra dell’Uva a Lappano, una delle feste più autentiche e partecipate della provincia di Cosenza. Due giorni tra profumi di mosto, musica e piatti tipici, in cui il vino diventa simbolo di appartenenza, memoria e futuro. Molto più di un semplice evento ma una celebrazione della comunità. A Lappano l’uva non si compra: si dona. È così che, da generazioni, ogni famiglia riceve un grappolo in omaggio, portato in segno di amicizia. Un gesto semplice, ma carico di significato.

Ad aprire la manifestazione, il convegno sullo sviluppo territoriale, in programma il 10 ottobre, con la partecipazione dei sindaci di Lappano, Rovito e Celico, del GAL Sila, dell’ONAV Cosenza e dei rappresentanti delle cantine locali. Un momento di riflessione che dimostra come la sagra sappia guardare al futuro, valorizzando le sue radici.

Musica e convivialità

Venerdì sera, la festa entra nel vivo con il concerto dei Notte Battente, gruppo di musica popolare capace di accendere piazze e cuori. Il vino scorre nei calici, gli stand gastronomici propongono sapori autentici, e la convivialità si fa protagonista. Sabato 11 ottobre è il giorno della gara del vino locale: una sfida tra produttori del territorio che mescolano esperienza, passione e, spesso, qualche segreto di famiglia. Nel pomeriggio, spazio ai bambini con laboratori e animazione, mentre la serata si chiude con il live della cover band “Dritta Sicura”, che riporterà in piazza le hit più amate degli 883.