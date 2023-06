Laino Castello, completata la piazzola per l’elisoccorso nel cuore del Pollino. Operativa H24

LAINO CASTELLO (CS) – Nel Comune di Laino Castello è stata completata ed è operativa la realizzazione della piattaforma per l’atterraggio dell’elisoccorso in uso al Servizio Medico di Emergenza (HEMS). Un’opera importantissima, che gioca un ruolo vitale nel fornire cure mediche tempestive e specializzate, nel trasporto rapido dei pazienti e nel supporto in situazioni di emergenza.

Finanziata attraverso un bando pubblico dell’Agenzia per la coesione territoriale, l’eli superficie di Laino Castello è operativa H24 ed è stata realizzata in una zona strategica nell’area del Pollino. I lavori sono stati seguiti passo passo dal Sindaco del comune Gaetano Palermo e dal Coordinatore Gruppo di Lavoro Servizio Elisoccorso Regionale SUEM 118 dell’ASP di Cosenza Pasquale Gagliardi. Una seconda piattaforma di atterraggio per le emergenze sarà invece realizzata nel comune di Serra D’Aiello.

Il ruoto vitale dell’elisoccorso nelle emergenze

Sempre più spesso L’elisoccorso svolge un ruolo cruciale nel campo dei servizi di emergenza e del trasporto sanitario. Mezzi aerei appositamente attrezzati, equipaggiati con personale medico altamente addestrato, personale sanitario e infermieri specializzati in emergenza o terapia intensiva per fornire assistenza medica, soccorso e trasporto rapido di pazienti in condizioni critiche. L’elisoccorso può raggiungere rapidamente luoghi isolati, come montagne, zone rurali o luoghi di difficile accesso, dove l’ambulanza o altri mezzi di trasporto terrestri potrebbero impiegare molto tempo.