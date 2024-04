Lago, Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: “Il consenso alla donazione”

LAGO (CS) – Domenica 14 aprile ricorre la Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti e per l’occasione, domani sabato 13 aprile, alle 16, nell’auditorium comunale di Lago, si terrà l’incontro “Il Consenso alla Donazione (Vita per la Vita … una scelta in Comune)” promosso dall’AIDO – Associazione Italiana Donazione di Organi Tessuti e Cellule.

“Si tratta di un piccolo corso di formazione – ha affermato Giuseppe Muto, presidente dell’AIDO provinciale di Cosenza – un’opportunità per parlare di donazione con chi, come gli addetti all’anagrafe può raccogliere e registrare la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti del cittadino al momento del rinnovo o rilascio della carta d’identità. Il nostro obiettivo è proprio quello sensibilizzare queste figure, ma anche la cittadinanza su un tema importante come la donazione”.

Secondo i dati dell’Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2023 al rinnovo delle carte d’identità nelle anagrafi di oltre 7mila comuni italiani, la Calabria è complessivamente ultima tra le regioni italiane con un indice del dono di 52,55/100: la percentuale di consensi è del 60,4% e l’astensione è al 49,2% contro una media nazionale di 68,5% di sì e di 41,8% di astenuti.

Dopo i saluti di Adele Senatore, presidente AIDO Intercomunale Lago ed Enzo Scanga, sindaco del Comune di Lago, ci saranno le testimonianze di Enzo Ferraro, vicepresidente vicario AIDO Intercomunale Cosenza e Toto Mazzuca dell’AITF (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato). Seguirà la tavola rotonda con Pellegrino Mancini, coordinatore del Centro regionale trapianti Calabria, Amelia Cicirelli, presidente regionale ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe) e Giuseppe Varacalli, presidente regionale ANCI Federsanità. All’iniziativa sono stati invitati a partecipare i sindaci e gli ufficiali di stato civile e d’anagrafe del Distretto sociosanitario di Amantea.