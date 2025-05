Laghi: ‘un errore non approvare e riconoscere la Riserva Pedemontana di Castrovillari’

- Advertisement -

CASTROVILLARI – “E’ incomprensibile come nell’ultima seduta del Consiglio regionale, delle tre aree di Riserva Naturale della Regione Calabria approvate, sia rimasta ancora fuori la Riserva Pedemontana di Castrovillari”. A denunciarlo è il consigliere regionale, Ferdinando Laghi, firmatario della proposta di legge nel gennaio 2024 ancora ferma, nonostante sia stata approvata, all’unanimità, nell’apposita Commissione Consiliare Regionale. “Tutte le proposte, approvate, sono state giustamente illustrate come strategiche non solo per la conservazione naturalistica ma anche per lo sviluppo economico e occupazionale che comporterebbero – sottolinea Laghi -. È evidente che, proprio in quest’ottica, sia inaccettabile che solo la Riserva Pedemontana di Castrovillari non possa trovare la sua realizzazione“.

La Riserva, infatti, porterebbe con sè innumerevoli opportunità di sviluppo e salvaguarderebbe, al contempo, la salute dei cittadini: si potrebbero infatti, tra l’altro, bonificare due vere e proprio “bombe” ecologiche e tanti altri rifiuti abbandonati, con una iniziativa che è anche di civiltà e tutela della salute. Non solo. La Riserva Naturale di Castrovillari proteggerebbe l’area in questione da “un’aggressione di centinaia di ettari pannelli fotovoltaici -aggressione già iniziata- che porterebbe vantaggi solo ad un pugno di persone, a danno dell’intera Comunità”.

“Da parte nostra – conclude Laghi – continuiamo a lottare per fare luce e risolvere una vicenda che risulta sempre più inspiegabile dal momento che, chi la contesta, a livello locale, appartiene a forze politiche che, hanno trovato il pieno supporto del Consiglio Regionale per analoghi provvedimenti, che riguardano però altri territori calabresi”.