Laghi: rassicurazioni da Graziano su riabilitazione intensiva a Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – L’attivazione delle nuove sale operatorie dell’ospedale di Castrovillari rappresentano momento importante per la crescita della sanità nel territorio del Pollino, ma più in generale di tutta la provincia.

Da un lato, quindi, c’è la soddisfazione per un traguardo raggiunto dopo oltre un decennio, dall’altro la richiesta per l’attivazione di altri reparti, necessari per un buon funzionamento dello Spoke. Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ed il Commissario dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano, però, non hanno promesso nulla facendo intendere chiaramente che non possono essere attivati nuovi reparti finché non ci sarà il personale. “Non ha senso aprire ortopedia se non ci sono ortopedici” ha detto chiaramente Graziano.

Qualche speranza sembra esserci per riabilitazione intensiva fisiatrica ed a dirlo è il consigliere regionale Ferdinando Laghi. Il rappresentante di De Magistris Presidente ha chiesto più volte l’attivazione dell’Unità Operativa complessa di Riabilitazione intensiva fisiatrica all’Ospedale di Castrovillari. Un qualcosa che diventa ancora più urgente all’indomani delle linee guida emanate dalla Regione per la compilazione degli atti aziendali.

Una rassicurazione in tal senso è arrivata dallo stesso commissario Graziano il quale, in un colloquio informale avuto a margine dell’inaugurazione delle nuove sale operatorie, ha assicurato l’inserimento nell’atto aziendale dell’unità operativa in questione.